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Cumhur’un protokolü hazır

Cumhur’un protokolü hazır
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24 Mart 2023 - 11:51

Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP’nin, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bugün sunacağı ittifak protokolü tamamlandı. AK Parti ve MHP liderlerinin yanı sıra, BBP Genel Başkan Mustafa Destici’nin de imzalayacağı protokol bugün YSK’ya teslim edilecek.

Cumhur’un protokolü hazır

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara – YSK’nın ilan ettiği seçim takvimine göre ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, genel başkanların imzalarını içeren ittifak protokolünün en geç bugün saat 17.00’ye kadar YSK’ya teslim edilmesi gerekiyor. İttifak yapacak partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 7 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek veya aynı süre içinde YSK’ya bildirimde bulunarak ittifaktan vazgeçebilecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhur İttifakı’nın protokolünde, Cumhur İttifakı’nın depremden etkilenen 11 ili ihya ve inşa edeceği belirtilecek. Protokolde ‘küresel dengeler açısından Türkiye’nin lider ülke olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceği’ aktarılacak.

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