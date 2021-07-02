Abdulkadir Selvi ”Seçimler 2023’te Yapılacak Ama Erdoğan Seçim Çalışmalarına Başladı Bile”

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısının detaylarını yazdı.
Selvi, Erdoğan’ın toplantı açılışında milletvekillerine “Rahatça konuşun. Her şeyi anlatın” dediğini aktararak, “Erdoğan’a diktatör diyorlar ya! Böyle diktatör mü olur?” düşüncesini dile getirdi.
Selvi, yazısına şöyle devam etti:
“2023 seçimleri Türkiye açısından kader seçimine dönüştü. Kimin seçileceği değil, Türkiye’nin yönü tayin edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Aslında muhalefet liderleri de farkında. Herkes her şeyin farkında. Kavganın özünde bu yatıyor. Erdoğan, ‘Muhalefet ne derse desin, biz hizmet siyasetine, yatırımlara, istihdama devam edeceğiz’ diyor. Ama asıl mesajlarını bu cümlenin devamında veriyor. ‘Biz şimdiye kadar nice siyaset mühendisliklerini, nice sosyal mühendislikleri bozarak buraya geldik. 2023’te de bozacağız. Bundan emin olun, bundan korkmayın’ diyor.
Erdoğan girdiği her seçimi kazanan bir lider. Peki Erdoğan nasıl seçim kazanıyor? Cumhurbaşkanı bir anlamda bunun formülünü veriyor. ‘Gönül kazanılmadan seçim kazanılmaz. Sizin gönüllere girmenizi istiyorum. Sahaya çıkacağız ve herkese dokunacağız. Yüz yüze olacağız, herkesle kol kola gireceğiz. Herkesi dinleyeceğiz, derdine çözüm bulacağız’ diyor.
Z kuşağı üzerine değerlendirmeler yapılınca Erdoğan, yanında oturan Binali Yıldırım’a dönerek ‘Sen Z kuşağından mısın, Alfa kuşağından mı?’ diye takılıyor. Ardından da, ‘Z kuşağının taleplerini dikkate almalıyız. Z kuşağını dinlemeliyiz. Z kuşağına daha çok eğilmeliyiz’ diye konuşuyor.
Bu bir görev olduğu için yazmak istedim. Engellilerin kamuda istihdamı konusunda bir çaba var ama yeterince ilerleme sağlanamadı. Toplantıda AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram bu konuyu gündeme getiriyor. HSK yasasında engellilerin hâkimlik ve savcılık yapmasını engelleyen düzenlemenin değiştirilmesini öneriyor. Erdoğan dikkatle dinleyip, not alıyor.
Erdoğan’la geniş halk kitleleri arasında ayrı bir bağ var. Bu millet Erdoğan’ı seviyor. Yoksa her girdiği seçimi kazanır mıydı? Menderes de her bunaldığında ya da kritik süreçlerde kendini milletin içine atarmış. Millet de onu sevgiyle kucaklar bağrına basarmış. Erdoğan da Menderes gibi halktan enerji toplayan halka umut ve güven veren bir lider. Türkiye yeni bir kritik eşikte. Erdoğan yine meydanlara çıkıyor. Seçimler 2023’te ama Erdoğan, Zonguldak ve Hatay gezileri ile seçim çalışmalarına başladı bile. Erdoğan bugün Sakarya’da olacak. Önümüzdeki günlerde de Diyarbakır, Giresun ve Rize’ye gidecek.
Seçimler 2023’te yapılacak ama Erdoğan seçim çalışmalarına başladı bile…”