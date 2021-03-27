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Ak Parti’den Macron’a Sert Tepki

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Ak Parti’den Macron’a Sert Tepki
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27 Mart 2021 - 17:41
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi.
Çelik, “Fransa’yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron’un Türkiye’yi, “Diyanet” kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez.” dedi.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Twitter üzerinden paylaştığı mesajın detayları:

“Fransa’yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron’un Türkiye’yi, “Diyanet” kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez.

Sn Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron’un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz.

Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür. Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır.

Sn Macron’a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi, Sn Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdikleri video konferansta ortaya koyduğu yaklaşıma geri dönmesidir.”

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