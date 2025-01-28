İkinci İmralı Görüşmesinin Ardından Öcalan’dan Demokrasi ve Barış Çağrısı

PKK Lideri Abdullah Öcalan’dan Demokrasi ve Barış Çağrısı: İkinci İmralı Görüşmesinin Ardından İlk Mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis açılışındaki çağrısının ardından DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor. İkinci İmralı görüşmesinin ardından, Öcalan’dan Türkiye’nin demokratikleşmesi ve barış için önemli bir mesaj geldi. Öcalan, şiddet yerine demokratik hukuk zeminine geçiş yapılması gerektiğini vurguladı ve Türkiye için barışçıl bir çözüm önerdi.

Demokratik Çözüm İçin Hukuk Zeminine Geçişi Savundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın mesajlarını partilerinin grup toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, Türkiye’nin kritik bir dönemeçten geçtiğine dikkat çekerek, “Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için bekle-gör politikalarına başvurulması büyük bir hatadır” dedi. Ayrıca, çözümün ancak demokratik hukuk zemininde bulunacağına dair kararlı bir duruş sergileyerek, barışçıl bir yol haritasının sunulması gerektiğini belirtti.

Öcalan’dan Demokrasi ve Hukuk Zeminine Geçiş Çağrısı

Öcalan, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu krizleri çözebilmek için toplumsal huzurun sağlanabilmesi adına demokratik ve hukuk temelli bir sürecin başlatılmasını istedi. Öcalan, beka kaygılarının öne çıkarılması ve yoksulluğun artması gibi sorunlara dikkat çekerek, bu kısır döngüden çıkmanın yolunun demokratik yollarla çözülmesinde olduğunu vurguladı.

Bahçeli’nin Çağrısının Barışa Katkı Sağlayacağına İnanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmeleri olumlu bir adım olarak değerlendirmişti. Bahçeli, İmralı ile DEM Partisi arasında yüz yüze temasın yapılmasını desteklediğini belirtti. Öcalan ise Bahçeli’nin yaklaşımını olumlu bulduğunu ifade ederek, devlet aklıyla buluşmanın barışa hizmet edecek bir fırsat sunduğunu belirtti.

Görüşmeler İçin Adalet Bakanlığı’ndan Yanıt Bekleniyor

DEM Parti milletvekilleri, Abdullah Öcalan’la görüşmeleri sürdürebilmek için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu. Bakan Yılmaz Tunç, başvuruya ilişkin olarak, görüşmelerin bir süre ertelenebileceğini belirtti ve “müsait bir zaman” ifadesini kullandı.

KAYNAK:günboyugazatesi.com