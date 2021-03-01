Erdoğan Bayraktar’ın Asıl Derdi 700 Daire mi?

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Turktime yazarı Talat Atilla, Erdoğan Bayraktar’ın itiraflarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Benim dosyamda hırsızlık yok, görevi kötüye kullanma var. ‘Reis’, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” sözleriyle gündeme bomba gibi düşen sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Turktime yazarı Talat Atilla, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17/25 Aralık soruşturması kapsamın, “Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” şeklindeki açıklaması hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Talat Atilla, yazısında Erdoğan Bayraktar’ın Ankara’da 700 konutluk yeni bir projeye başladığını ancak bu projede gerekli izinleri alamayınca 17-25 Aralık tapelerini doğruladığını ve bu olaydan sonra da projeye izinlerin çıktığını iddia etti.

İşte Talat Atilla’nın “Erdoğan Bayraktar 700 daire için mi konuştu ve sonuç!” başlıklı yazısı şöyle;

“Türkiye, 17-25 Aralık 2013 tarihinde iktidar ve geniş kesimlerin darbe girişimi olarak adlandırdığı bir operasyon ile sarsıldı…

Savcılık dosyalarındaki belge ve teknik takipler gerekçe gösterilerek önemli siyasetçilerin yakınları ve bazı iş insanları yolsuzluk iddiası ile gözaltına alındı.

İktidar, ortaya konulan tüm materyallerin sahte olduğunu açıkladı.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü de aynı FETÖ unsurları tarafından gerçekleşince, 17-25 Aralık operasyonlarının düzmece ve darbeciler tarafından dizayn edildiğine dair kamuoyundaki kanaat daha da güçlendi.

BAYRAKTAR: BENİMLE İLGİLİ KAYITLARIN HEPSİ DOĞRU!

Aradan 8 sene geçti…

30 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye yine ilginç ve şaşırtıcı gelişmeleri ardı ardına yaşadı..

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, gazeteci Altan Sancar’a kendisi ile ilgili 17-25 Aralık tapelerinin A’dan Z’ye doğru olduğunu söyledi.

Gündem allak bullak oldu.

Tartışmalar büyüyünce, Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Bayraktar, röportajı doğruladı ama konuşmalarının saptırıldığını iddia ederek “Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır. Bu dosyalar üzerinden sanki içi doluymuş gibi siyaset yapanlar da, hazırlayanlar kadar zalimlik yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 17-25 Aralık’ın ilk günlerinden başlayarak kendisine haksızlık yapıldığını medyada ifade etmişti ama hiç bu kadar kartları yeniden dağıttıracak ölçüde net konuşmamıştı.

Doğru iki tane olamayacağına göre bir tarafın gerçeği gizlediği, ya da kendi subjektif gerçeğini kamuoyuna sunmak istediği anlaşılıyordu.

“Benim tapelerimde ne varsa doğrudur” demenin, örtülü olarak “Benim dışımdaki diğer tapeler doğru!” anlamına kapı araladığı çok açıktı.

TESADÜFÜN BU KADARI!

Erdoğan Bayraktar’ın bu çıkış ve imalarının ne kadarı doğru ne kadarının yanlış olduğunu kesin verilerle ortaya koymak en azından şu aşamada mümkün değil ama…

Aldığım bazı bilgilerin, Bayraktar’ın bu iddialı açıklamalarının perde arkasına ışık tutabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum.

Başlıyorum..

Buyurun…

Bayraktar İnşaat’ın sahibi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ayrıca eşi ve oğlunun da hissedar olduğu Oğuzkağan isimli başka bir şirketi daha var.

Yani, öğrenebildiğim kadarıyla Erdoğan Bayraktar, birisi ortaklık olmak üzere 2 şirketin sahibi…

Gelelim bu kadar da olmaz dedirten tesadüfler zincirine…

Erdoğan Bayraktar, kısa süre önce Ankara Etlik Kasalar’da sahibi olduğu Bayraktar İnşaat aracılığı ile yeni bir inşaat işine soyunur…

BAYRAKTAR 700 KONUT İÇİN Mİ KONUŞTU?

Bayraktar’ın karşısına 700 konutluk projede izinler konusunda beklenmedik sıkıntılar çıkar.

Karşılaştığı problemi çeşitli kanallarla çözmeye çalışan Bayraktar bir türlü sorununa çözüm bulamaz.

Buraya kadar hayatın olağan akışına aykırı bir şey yok…

Neticede sıkıntı, problem dediğimiz ne varsa hayatın her döneminde bir fıtrat kanunu ama…

İlginç bir tesadüfle Erdoğan Bayraktar’ın

“Benim tapelerimde ne varsa doğru” açıklaması tam da bu 700 konutun izin alamama dönemine denk gelir!

Öğrendiğim güçlü kulis bilgilerine göre;

Bu tartışmaların en hararetli anında tesadüf tesadüf üstüne yaşanır!

VE BAYRAKTAR’IN PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ!

Bayraktar, 700 konutluk inşaatıyla ilgili bir türlü çözemediği problemleri “Benim tapelerimde ne varsa doğrudur” sözlerini söyledikten hemen sonra olumlu sonuçlandırır.

Tesadüf işte!

Sayın Bayraktar’ın bu müthiş tesadüfler halkasını en doğru şekilde açıklayacağını umuyorum.

BAYRAKTAR’A SORULAR…

Şayet bir açıklaması olursa…

Kesin bir hüküm belirtmeden Sayın Bayraktar’ın bu sorulara samimi yanıt vereceğini umuyorum…

1) Bayraktar İnşaat ve Oğuzkağan şirketleri son 10 yılda Türkiye çapında hangi işlere imza attı? Ne kadar kazandı?

2) “Benim tapelerimde ne varsa doğrudur” sözlerini söylediğiniz zaman aralığında 700 konutluk inşaatınızın problemleri nelerdi?

3) Bu sözleri söyledikten hemen sonra 700 konutluk inşaat probleminiz çözüldü mü?

4) Şayet çözüldüyse, kim çözdü? Bu ilginç tesadüfleri nasıl izah edersiniz?”