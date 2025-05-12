KADİR İNANIR’IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

“Türk sinemasının efsanesi, duayen sanatçı Sayın Kadir İnanır’ı ziyaretimizde birçok konuyu konuştuk. Birikimiyle kültür sanat dünyamıza daha fazla katkı sunacağına inanıyorum. Kendisine sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.”

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

HAYRANLARI EKRANLARA DÖNMESİNİ BEKLİYOR

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, geçirdiği beyin pıhtısı rahatsızlığı sonrası aylar süren tedavi sürecinin ardından ilk kez görüntülendi. Mart ayında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve acil müdahale ile yoğun bakımda tedavi altına alınan İnanır’ın son hali, hayranlarını sevindirdi.Usta oyuncu, uzun süren fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edildi. Sevenlerinin endişeyle beklediği sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamalar, yakın çevresinden geldi. Eski milletvekili Levent Gök, Kadir İnanır’ı ziyaret ettikten sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.Paylaşılan güncel fotoğraflarda Kadir İnanır’ın oldukça iyi göründüğü ve moralinin yerinde olduğu dikkat çekti. Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ifade edilirken, sanatçının eski sağlığına kavuşması için tedavi sürecine titizlikle devam ettiği bildirildi.Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu görüntüler, hem sanat camiasında hem de hayranları arasında büyük ilgiyle karşılandı. Binlerce kullanıcı, “Geçmiş olsun Kadir İnanır” etiketiyle destek mesajları paylaştı.75 yaşındaki usta oyuncunun yeniden ekranlara dönmesi yönündeki beklenti de oldukça yüksek. Özellikle Yeşilçam döneminin simge isimlerinden biri olan İnanır’ın sinema dünyasına yeniden dönüp dönmeyeceği merak konusu.