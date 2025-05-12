KADİR İNANIR’IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, geçirdiği beyin pıhtısı rahatsızlığı sonrası aylar süren tedavi sürecinin ardından ilk kez görüntülendi. Mart ayında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve acil müdahale ile yoğun bakımda tedavi altına alınan İnanır’ın son hali, hayranlarını sevindirdi.Usta oyuncu, uzun süren fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edildi. Sevenlerinin endişeyle beklediği sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamalar, yakın çevresinden geldi. Eski milletvekili Levent Gök, Kadir İnanır’ı ziyaret ettikten sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.
“Türk sinemasının efsanesi, duayen sanatçı Sayın Kadir İnanır’ı ziyaretimizde birçok konuyu konuştuk. Birikimiyle kültür sanat dünyamıza daha fazla katkı sunacağına inanıyorum. Kendisine sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.”