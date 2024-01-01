Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile gündemden düşmeyen ünlü model ve fenomen Demi Rose, yeni pozları ile takipçilerinin başını döndürdü. Demi Rose, bu kez de çırılçıplak bir şekilde uzanınca paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile gündemden düşmeyen ünlü model ve fenomen Demi Rose, yeni pozları ile takipçilerinin başını döndürdü.
Demi Rose, bu kez de çırılçıplak bir şekilde uzanınca paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.
Kıvrımlarını sergilediği sosyal medya paylaşımlarıyla hayal gücüne yer bırakmamayı kural edinen Demi Rose, Instagram’da 20 milyona yakın bir kitleye hitap ediyor.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımları takipçilerinden tam not alan model, sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.
Demi Rose şimdi de çırılçıplak bir şekilde uzandığı karelerini yayımladı.
Hayranları tarafından ünlü ismin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
İşte o pozlar…
İşte o pozlar…