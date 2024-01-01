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Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu

Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2024 - 16:13

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile gündemden düşmeyen ünlü model ve fenomen Demi Rose, yeni pozları ile takipçilerinin başını döndürdü. Demi Rose, bu kez de çırılçıplak bir şekilde uzanınca paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile gündemden düşmeyen ünlü model ve fenomen Demi Rose, yeni pozları ile takipçilerinin başını döndürdü.

Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu - Sayfa 2

Demi Rose, bu kez de çırılçıplak bir şekilde uzanınca paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

 

Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu - Sayfa 3

Kıvrımlarını sergilediği sosyal medya paylaşımlarıyla hayal gücüne yer bırakmamayı kural edinen Demi Rose, Instagram’da 20 milyona yakın bir kitleye hitap ediyor.

 

Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu - Sayfa 4

Instagram hesabından yaptığı paylaşımları takipçilerinden tam not alan model, sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

 

Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu - Sayfa 5

Demi Rose şimdi de çırılçıplak bir şekilde uzandığı karelerini yayımladı.

 

Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu - Sayfa 6

Hayranları tarafından ünlü ismin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

 

Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu - Sayfa 7

İşte o pozlar…

 

Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu - Sayfa 8

İşte o pozlar…

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