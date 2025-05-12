EMEL SAYIN’IN 10 YILLIK CAN DOSTU HAYATINI KAYBETTİ

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam sinemasının unutulmaz ismi Emel Sayın, yıllardır birlikte yaşadığı kedisi Pati’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile duyurdu.

Emel Sayın, 10 yıl boyunca kendisine yarenlik eden kedisi Pati’nin ölüm haberini Instagram üzerinden şu sözlerle paylaştı:

“10 yıl çocuğum gibiydin; beraber uyuduk, gezdik, oynadık, neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra… baş edemediğimiz o berbat hastalık: FIP… Ah Pati’m… Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum.”

FIP HASTALIĞI NEDİR?

Emel Sayın’ın kedisi Pati’nin ölümüne neden olan FIP (Feline Infectious Peritonitis), kedilerde nadir ama son derece ölümcül bir virüs kaynaklı hastalıktır. Bağışıklık sistemini hedef alan bu hastalık, tedavisi zor olduğu için birçok evcil hayvan sahibinin korkulu rüyasıdır.

Hayvan sevgisiyle tanınan Emel Sayın’ın bu paylaşımı, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Binlerce takipçi, yorumlar ve paylaşımlarla usta sanatçının acısını paylaştı. “Başınız sağ olsun” ve “Pati’ye veda” etiketiyle yapılan destek mesajları dikkat çekti.

SANAT DÜNYASINDAN DESTEK YAĞDI

Emel Sayın’ın paylaşımının ardından sanat camiasından da pek çok ünlü isim duygularını dile getirdi. Meslektaşları ve hayranları, Sayın’a moral vermek amacıyla mesajlar yayınladı. Özellikle hayvan hakları konusunda duyarlılığı bilinen isimler, bu kaybın tüm hayvan severler için üzücü bir durum olduğunu vurguladı.