SİNEMANIN GÜZELLERİ TÜMAY ÖZOKUR’DAN EĞİTİM ALACAKLAR!

“7. Sinemanın Kraliçesi Yarışması”nda kraliçe olan Ecrin Saygın ile ikinci seçilen Tuğba Gürelliler ve üçüncü güzel Cennet Külekçi’ye ödül olarak verilen oyunculuk eğitimi kayıtları yapıldı. Tümay Özokur Akademi’den alacakları oyunculuk eğitimi için heyecanlı olan güzeller Tümay Özokur ile tanışma fırsatını da buldular.

Geçtiğimiz ay Miray Cruises ve Vizyon Production işbirliği ile Yunan Adaları turu sırasında Miray Cruise’a ait “Gemini” adlı cruise gemisinde gerçekleştirilen “ 7. Sinemanın Kraliçesi Yarışması”nda ilk üç dereceye giren yarışmacılar büyük ödüllerine kavuştular. Kraliçe seçilen Nişantaşı Üniversitesi radyo TV programcılığı öğrencisi Ecrin Saygın(20), ikinci seçilen İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümü öğrencisi Tuğba Gürellier(28) ve üçüncü seçilen lise mezunu modellik yapan Cennet Külekçi(21) yarışmanın eğitim ödülü olan altı aylık oyunculuk eğitimi kayıtları için Tümay Özokur Akademi’nin sahibi Tümay Özokur’a gittiler. Ödülü çok önemli bulduklarını ve maddi değerinden çok manevi değeri olan oyunculuk eğitimi gelecekleri ve kariyerleri için çok önemli olduğunu belirten güzeller Tümay Özokur’dan oyunculuk eğitimi dersleri ile ilgili geniş bilgiler aldılar. Tümay Özokur’da güzellere “Üç güzelin sektöre yeni yüzler olarak girmeleri çok önemli. Eğitimli olarak oyunculuk kariyerine başlamaları onlar için çok büyük bir artı olacak ve başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.

Yarışmanın organizasyon komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan ve başkan yardımcısı Arif Işık ve yarışmanın genel koordinatörü Uğur Kuruçay, ziyaretleri esnasında yarışma gecesine katılamayan Tümay Özokur’a galada veremedikleri “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü” plaketini de takdim ettiler.

Tümay hocaya Sürpriz doğum günü…

Tümay Özokur Akademi’nin sahibi olan ve aynı zamanda oyunculuk piyasasına önemli isimler kazandıran Tümay Özokur’a aynı gün öğrencileri ve dostları sürpriz doğum günü partisi de düzenlediler. Sinemanın Kraliçesi Yarışması ekibinin de katıldığı parti için duygu dolu anlar yaşayan Tümay Özokur doğum gününü coşku ile kutladı.