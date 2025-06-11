ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ, İTİRAFINI AÇIKLADI

Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer, son dönemde geçirdiği büyük fiziksel değişimle gündemde. 30 kilo veren Demirer, hem zayıflama sürecini hem de bu süreçte yaşadığı pişmanlıkları samimi açıklamalarla paylaştı.

Kısa sürede 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer, zayıflama yöntemini ve yaşadığı duygusal dönüşümü anlattı. Ünlü isim, yıllar boyunca zaman kaybı yaşadığını düşündüğü bir konuda da açık yüreklilikle konuştu.

“DİYETİSYENLERLE ZAMAN KAYBETTİM”

Zayıflama sürecine dair detayları paylaşan Demirer, “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınkisi bir karne gibi. Esas değişimi yürüyüş yaparak ve öğle-akşam ekmek yemeyerek sağladım. Başka bir sırrım yok,” diyerek süreci özetledi.

“40 YAŞINDA BU DEĞİŞİMİ YAŞASAYDIM FARKLI FİLMLER ÇEKERDİM”

Demirer, “Hayatta keşkelerin var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kendimde yaptığım bu reformu 40 yaşımda gerçekleştirseydim, bugün çok daha farklı işler ortaya koyabilirdim. Belki bambaşka filmler çeker, daha çeşitli projeler üretirdim. Ama geç değil. Şimdi 50’li yaşlarımda o fırsatı yaratacağım.”

“RUHEN HÂLÂ 20 YAŞINDA GİBİYİM”

Duygusal yapısıyla da tanınan sanatçı, iç dünyasına dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Küserim ama neden küstüğümü açıkça söylerim. Kalbim kolay onarılmaz ama insandan kolay vazgeçmem. Birçok konuda 20 yaşındaki Ata ile aynıyım. Ruhen gencim, bu yüzden genç gösterdiğimi düşünüyorum,” dedi.

“KOMEDYENLER İNSANA İYİ GELİR”

Çocukluk yıllarındaki zorluklardan da bahseden Demirer, Şener Şen filmlerinin hayatlarına moral olduğunu vurguladı: “Ailece çok zor geçindiğimiz dönemler oldu. Bizi ayakta tutan şey, izlediğimiz komedi filmleriydi. Komedyenler insana iyi gelir. Sokakta gördüğünüzde bile sizi mutlu eder.”