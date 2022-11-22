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İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun evini ziyaret etti

İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun evini ziyaret etti
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22 Kasım 2022 - 17:15

Barış Akarsu’nun hayatını anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filminin oyunculu gösterimlerinin üçüncüsü, sanatçının memleketi Bartın’da yapıldı.

Başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, gösterim öncesi Barış Akarsu ve annesi Hatice Akarsu’nun Amasra’daki mezarlarını ziyaret etti.

Daha sonra Akarsu’nun evine giden İsmail Ege Şaşmaz’ı sanatçının babası Selahattin Akarsu, kardeşi Nesrin Akarsu ve yeğeni Elizya Köktürk karşıladı.

 

İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun evini ziyaret etti

 

Duygusal anların yaşandığı ziyaretin ardından gösterime katılan ünlü oyuncuya seyircilerin ilgisi büyük oldu.

Üzerindeki montun Barış Akarsu’ya ait olduğunu söyleyen Şaşmaz, “Kolyem ve bilekliğim de onun. Hep taşıyacağım bunları” dedi.

 

İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun evini ziyaret etti

 

 

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