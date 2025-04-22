BURÇİN BİLDİK’TEN MUHTEŞEM SAHNE DÖNÜŞÜ

Oyunculuk kariyeriyle tanınan Burçin Bildik, 15 yıl aranın ardından sahnelere unutulmaz bir dönüş yaptı. Ataşehir’deki “Şaşaalı” adlı mekânda sahneye çıkan sanatçı, Greek ezgilerden Türk popuna uzanan repertuvarı ve sirtaki şovuyla geceye damga vurdu.

Eğlence dünyasına güçlü bir geri dönüş yapan Burçin Bildik, İstanbul Ataşehir’de bulunan “Şaşaalı Yeni Nesil Eğlence Mekanı”nda hayranlarıyla buluştu. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan sanatçı, yeniden müzikseverlerin karşısına çıktığı ilk gecede adeta bir görsel ve işitsel şölen sundu.

SİRTAKİ VE TABAK ŞOVUYLA EGE HAVASI ESTİ

Sahne performansı boyunca Greek müzikten Türk popuna uzanan geniş bir repertuvar sunan Burçin Bildik, özellikle sirtaki dansı ve sahne enerjisiyle konuklardan tam not aldı. Eğlencenin zirveye ulaştığı anlarda mekân adeta Ege’nin karşı kıyılarını bir araya getirdi. Gecede geleneksel sirtaki gösterisi eşliğinde yüzlerce tabak kırıldı; eğlence doruğa ulaştı.

ÜNLÜ DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçının sahne dönüşüne sanat camiasından da büyük destek geldi. Gecede Burçin Bildik’i yalnız bırakmayanlar arasında şarkıcı Gökçe Kırgız, oyuncu İpek Tenolcay, eşi Yılmaz Taner ve tescilli güzellerden Ece Pirim yer aldı. Geceye renk katan isimlerden Tenolcay ve Pirim, ilerleyen saatlerde sahneye çıkarak sirtaki performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

MEKÂN SAHİBİNDEN GURUR MESAJI

Şaşaalı’nın işletmecisi Şefik Yalvaç, gecenin ardından yaptığı açıklamada, “Burçin Bildik’in sahneye dönüşüne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Bu gece, Şaşaalı’da eğlencenin yeni tanımı yazıldı,” ifadelerini kullandı.

HEM SAHNE HEM COŞKU BİR ARADA

Burçin Bildik’in sahneye dönüşü, hem sevenlerinden hem de müzik otoritelerinden tam not alırken, sanatçının enerjisi ve izleyiciyle kurduğu bağ, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Bu gösterişli dönüş, sahne dünyasında yeni bir sayfanın açıldığının habercisi niteliğindeydi.

KAYNAK:https://www.haberler.com/