  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. BURÇİN BİLDİK’TEN MUHTEŞEM SAHNE DÖNÜŞÜ

BURÇİN BİLDİK’TEN MUHTEŞEM SAHNE DÖNÜŞÜ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Oyunculuk kariyeriyle tanınan Burçin Bildik, 15 yıl aranın ardından sahnelere unutulmaz bir dönüş yaptı. Ataşehir’deki “Şaşaalı” adlı mekânda sahneye çıkan sanatçı, Greek ezgilerden Türk popuna uzanan repertuvarı ve sirtaki şovuyla geceye damga vurdu.

Eğlence dünyasına güçlü bir geri dönüş yapan Burçin Bildik, İstanbul Ataşehir’de bulunan “Şaşaalı Yeni Nesil Eğlence Mekanı”nda hayranlarıyla buluştu. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan sanatçı, yeniden müzikseverlerin karşısına çıktığı ilk gecede adeta bir görsel ve işitsel şölen sundu.

SİRTAKİ VE TABAK ŞOVUYLA EGE HAVASI ESTİ

Sahne performansı boyunca Greek müzikten Türk popuna uzanan geniş bir repertuvar sunan Burçin Bildik, özellikle sirtaki dansı ve sahne enerjisiyle konuklardan tam not aldı. Eğlencenin zirveye ulaştığı anlarda mekân adeta Ege’nin karşı kıyılarını bir araya getirdi. Gecede geleneksel sirtaki gösterisi eşliğinde yüzlerce tabak kırıldı; eğlence doruğa ulaştı.

ÜNLÜ DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçının sahne dönüşüne sanat camiasından da büyük destek geldi. Gecede Burçin Bildik’i yalnız bırakmayanlar arasında şarkıcı Gökçe Kırgız, oyuncu İpek Tenolcay, eşi Yılmaz Taner ve tescilli güzellerden Ece Pirim yer aldı. Geceye renk katan isimlerden Tenolcay ve Pirim, ilerleyen saatlerde sahneye çıkarak sirtaki performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

MEKÂN SAHİBİNDEN GURUR MESAJI

Şaşaalı’nın işletmecisi Şefik Yalvaç, gecenin ardından yaptığı açıklamada, “Burçin Bildik’in sahneye dönüşüne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Bu gece, Şaşaalı’da eğlencenin yeni tanımı yazıldı,” ifadelerini kullandı.

HEM SAHNE HEM COŞKU BİR ARADA

Burçin Bildik’in sahneye dönüşü, hem sevenlerinden hem de müzik otoritelerinden tam not alırken, sanatçının enerjisi ve izleyiciyle kurduğu bağ, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Bu gösterişli dönüş, sahne dünyasında yeni bir sayfanın açıldığının habercisi niteliğindeydi.

KAYNAK:https://www.haberler.com/

BURÇİN BİLDİK’TEN MUHTEŞEM SAHNE DÖNÜŞÜ
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp