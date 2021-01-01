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Erdoğan Toprak: Esnaf Kan Ağlıyor

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Erdoğan Toprak: Esnaf Kan Ağlıyor
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06 Nisan 2021 - 16:45
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CHP lı İstanbul Milletvekili Erdağan Toprak  Kırşehir ve İstanbul da bir çok esnaf ziyaretinden bulundu
Geçtiğimiz günlerde CHP li bazı miletvekilerle birlikte İç Anadolu gezen bir çok esnaf ziyaret ederek dertlerinin
dinledi.
Vatandaş Aç
İstanbul Esnaf ziyereti sirasında 30 yaşlarında bir gencin yayına yaklasarak aç olduğunun evine ekmek
götüremediğinin belirterek bu zülüm bir dur deyin diyerek Toprak a dert yandı. Corana günlerinde isten çikatılan
genç böyle giderse kendimi öldürümün demesi üzerine Erdoğan toprak gence sakın olmasının bu iş elbete bitecek
diyerek teseli etmeye çalisti. Esnaf kan ağlıyor İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak ” ekonomi bitmiş bir
durumda kimse esnafın halkın derdinin dinlemiyor hükümet bu insanların ne olacak diye düşünmüyor yeter
artık diyerek duyguların paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile Kırşehir’de esnaf ziyaretinde
bulundu. CHP’li Ağbaba ile Toprak, önce CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ağbaba, Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör Prof. Melih Bulu’nun atanmasıyla ilgili “Bir liyakat kriziyle karşı karşıyayız” dedi. Ağbaba, darbe tartışmaları ile ilgili ise, “Bunların gündemi darbe. Biz nasıl darbe yapacağız? Kırşehir Belediyesi’nin zabıtası ile mi darbe yapacağız? Bu
ülkede darbe yok, darbe yapacak kimse de yok” diye konuştu.
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