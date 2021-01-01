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Yaptığı Paylaşım Babasını Rahatsız Etti

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Yaptığı Paylaşım Babasını Rahatsız Etti
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08 Eylül 2021 - 16:19
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FOX TV’nin entrika dolu dizisi Yasak Elma’nın 5. sezon çekimleri başladı. Yeni bölümlerinde entikanın dozunun daha da artacağını fragmanlarından belli oldu. Yasak Elma’ya bu sezon veda eden Şahika karakterinin yerine gelen isim ise tam olay! Yasmin Erbil yeni sezonda Canan karakteri ile ortalığı fena karıştıracak.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 1

Bitmeyen entrikaları ile zaman zaman beyin yakan yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma’nın 5. yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Şahika karakterinin diziye veda etmesinin ardından yerine gelen yeni isim ise oyunculuğa yeni adım atan Yasmin Erbil oldu. Yasmin Erbil dizide Canan karakteri ile tüm dengeleri değiştirecek.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 2

Pazartesi akşamları karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen reyting listelerinde FOX’un yüzünü güldüren dizi 111. yeni bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade’nin ayrıldığı dizinin sezon finalinde ise Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği Hasan Ali karakteri de ölmüştü.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 3

Yeni sezonda Yasak Elma’nın kadrosuna kaltılan bir isim var ki şimdiden olay oldu. 5 sezonda Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil diziye dahil oldu. Yasmin Erbil Yasak Elma’da, Biran Damla Yılmaz’ın canlandıracağı ‘Kumru’ karakterinin en yakın arkadaşı ‘Canan’ karakteri olarak dengeleri değiştirecek.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 4

Sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozları ile sık sık magazin basınında gündem olan Yasmin Erbil bu kez oyunculuğu ile adından söz ettirecek. Oyuncu anne ve babanın kızı olan Yasmin Erbil, Yasak Elma dizi setinden paylaştığı pozlarla şimdiden sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 5

Dizi setindeki oyuncu karavanında birbirinden iddialı pozlarını takipçileri ile paylaşan Yasmin Erbil ‘Karavan fotografi da geldigine gore…’ notu ile diziye resmen başladığını ilan etti.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 6

Seksi pozları ile yaza damga vuran ve sık sık babası Mehmet Ali Erbil’den ‘azar yediği’ iddia edilen Yasmin Erbil’in oyunculuk performansı ise şimdiden merak konusu oldu. Oyunculuk kariyerinin henüz çok başında olan Yasmin Erbil’in kısa sürede performansı ile ön plana çıkacağı söylenenler arasında…

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 7

 Dizide yaşanan ayrılıkların ardından ise diziye Biran Damla Yılmaz ve Ece Dizdar gibi oyuncular transfer olmuştu. Son olarak Mucize Doktor’da başrol oynayan Murat Aygen dizinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 8

Yasak Elma 5. sezon ne zaman?

3 aylık aranın ardından ekranlara geri dönen Yasak Elma dizisinin 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, dizinin yayın tarihi 13 Eylül Pazartesi olarak açıklandı.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 9

Peki Yasak Elma’da Cana karakterine hayat verecek Yasmin Erbil kimdir, kaç yaşında birlikte tanıyalım…

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 10

Yasmin Erbil, şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 11

1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 12

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 13

2018 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmiyle oyunculuğa adım atan, Yasmin Erbil en son geçtiğimiz yılda bir TV kanalında magazin programı sunmuştur.

Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 14
Yasak Elma dizi seti alev aldı! Yasmin Erbil'in karavan pozları yıktı geçti! - Sayfa 15
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