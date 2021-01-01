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İstismarı Çizerek Anlatan Çocukların Davasında Bakanlık Devreye Girdi

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İstismarı Çizerek Anlatan Çocukların Davasında Bakanlık Devreye Girdi
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29 Haziran 2021 - 12:08
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya’da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin anne, üvey baba ve annesinin sevgilileri tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya’da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin anne, üvey baba ve annesinin sevgilileri tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

Antalya’da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin cinsel istismara maruz bırakıldığı suçlamasıyla açılan davada çocuklar, olay anlarını çizimleriyle anlatmıştı. Tutuklu yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmişti.

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