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İbrahim Tatlıses İsyan Etti

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İbrahim Tatlıses İsyan Etti
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28 Temmuz 2021 - 10:25
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Bodrum’da yüksekliği nedeniyle sık sık gündem olan lahmacun fiyatı polemiğine ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de katıldı. Tatlıses, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, lahmacunlarının tane fiyatını pahalı bulanlara tepki gösterdi.

“10 LİRAYA LAHMACUN MU OLUR”

Lahmacunlarının tane fiyatının 15 lira olduğunu belirten Tatlıses, satmamaları durumunda bayilere de lahmacun göndermeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

Lahmacun, Bodrum’da 15 TL’dir. Yiyene de, yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir. 10 TL’ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar?”

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

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