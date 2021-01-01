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Otobüste Korona Alarmı

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Otobüste Korona Alarmı
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06 Nisan 2021 - 14:18
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Karaman’da bir yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı yaşandı. Kentte Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 16 kişi, karantinaya alındı

Olayda, Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul’da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin’e gitmek üzere otobüse bindi.

AA’nın haberine göre, bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O’nun Mersin’e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş yaptığını tespit etti.

Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurduna yönlendirdi. Otobüste bulunan Z.O. ile 16 kişi yurtta karantinaya alındı.

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