Erdoğan’ın o ifadelerine yönelik AK Parti’den yeni açıklama! ‘‘Siyaseti bırakıyorum’ demek değil…’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk’te Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde siyasetin gündemini değiştiren “Bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak.” sözlerine açıklık getirdi.

Ömer Çelik, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız bunu sık sık söyler. Bizim hatırlanacağımız şeyler eserlerdir, yaptığımız işlerdir. Ben çok uzun zamandır kendisi ile beraberim. Yorulmaksızın, durmak bilmeksizin çalışır. Siyasette gençlerin yetişmesine çok önem veriyor. Onlara bir gün devralacaklarını her zaman hatırlatıyor. Siyaset yaptığımız görevlerden daha geniş bir şey. Cumhurbaşkanımız için siyaset bir hayat tarzı. O siyaseti bırakırım anlamında bir ifade değil.

“ERDOĞAN 3. KEZ ADAY OLUR MU”

Bununla ilgili bir siyasi gündemimiz yok Meclis’in kendini feshetmesi gibi. Önümüzdeki 5 seneyi iyi değerlendireceğiz. Siyasette bildiğim bir şey var. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar verir. Vatandaşımız cumhurbaşkanımız hizmet etsin istiyor. Böyle büyük bir irade var. Cumhurbaşkanımızın liderliği organik. Millet kal derse kalırız, git derse gideriz der cumhurbaşkanımız da. Seçim vesilesi ile dışarıda gördüğüm Cumhurbaşkanımıza teveccüh artarak devam ediyor.”