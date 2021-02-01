Sedat Peker’den Süleyman Soylu’ya Hediye Mesajı !

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldı.

Meclis’in açılış tarihi 1 Ekim’i işaret eden Peker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Benim en sevdiğim hastam süslü sülüman, son günlerdeki tavırların doktorun olarak beni çok mutlu etti. Bu yüzden 1 Ekim meclis açılışında sana çok güzel bir hediye hazırladım. Şimdi huzur içinde tatilini yap.

PSİKİYATRİST PROF. DR. SEDAT PEKER”

YİNE SOYLU’YA SESLENDİ: KOKAİNLER KİMİN?

Sedat Peker, saatler sonra Bakan Soylu’yu hedef alarak, Mersin Limanı’nda yakalanan kokainlerin kimin olduğunu ve Sezgin Baran Korkmaz, eski Bakan Mehmet Ağar ve İstanbul istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Ömer Faruk Ataş’ın bir araya gelerek ne konuştuklarını sordu.

Peker’in yeni paylaşımları şöyle:

“D.u Süleymanın Habertürk programına katılıp Kolombiya’dan İzmir limanına gelirken yakalanan 4 ton 900 kilogram kokainin yakalanmasıyla ilgili Covid’den dolayı uçuşlar kapalıydı, bu yüzden polis yollayamadık demesinin üzerinden tam 15 hafta geçti. Hala ses yok

Mersin Limanında ve körfezdeki limanlarda tonlarca kokain yakalandı. Bu kokainler kimin? Yine ses yok. 10 gram uyuşturucu yakalayıp, 7-8 kişiyi tutuklatıp kahramanlık yapan Süslü Sülü; kesin cezaevine gireceksin. 1 Ekimi bekle.

Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığına senin yanına gelmeden önce Mübariz’in eski oteli Edition’da Mehmet Ağar ve senin kirli işlerini halleden İstanbul istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Ömer Faruk Ataş’la buluşup neler konuştular? (kesin yüce divanlıksın)

Eski il emniyet müdürü Mustafa Çalışkan Bey, Ömer Faruk Ataş’ı il dışına yollamıştı. Mustafa Bey İstanbul’dan tayin olunca Ömer Faruk Ataş’ı hemen neden İstanbul’a geri getirdin? Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkışında Ömer Faruk Ataşın çok ilgisi var (1 Ekimi bekle).”