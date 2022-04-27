Emekli ikramiyesi hesaplarda! Kim ne kadar alacak? İşte 10 soruda tüm cevaplar…

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere, bayram öncesi ikramiye veriliyor. Bu sene de bayramlarda emekliler, dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye yatırılacak. Peki kim, ne kadar alacak? Başvuru gerekli mi? İşte 10 soruda tüm cevaplar…