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Alman bankadan asgari ücret tahmini! Raporda enflasyona dikkat çekildi…

Alman bankadan asgari ücret tahmini! Raporda enflasyona dikkat çekildi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ekim 2024 - 15:42
Deutsche Bank ekonomistleri Yiğit Onay ve Christian Wietoska, İstanbul’daki ziyaretlerinde Türkiye ekonomisi ve enflasyon hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Raporda, 2025’e kadar enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşeceği öngörülürken dezenflasyon sürecinde bazı zorlukların devam ettiği belirtildi.

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