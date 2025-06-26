SGK UZMANINDAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI: TEMMUZDA YÜZDE 15,09 ZAM BEKLENİYOR

Emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı ve olası seyyanen artışlara ilişkin beklentiler artarken, SGK uzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye’deki 16 milyonu aşkın emeklinin büyük bir ekonomik baskı altında olduğunu belirten Karakaş, zam oranı, enflasyon farkı ve çözüm önerilerine dair önemli veriler paylaştı.

TEMMUZ ZAMMI EN AZ YÜZDE 15,09 OLACAK

Karakaş, mevcut enflasyon verilerine göre Temmuz 2025’te emekli maaşlarına en az %15,09 oranında zam yapılmasının beklendiğini ifade etti. Ancak, hükümetin bu zamma ek olarak refah payı ya da seyyanen artış yapıp yapmayacağı henüz netleşmiş değil.

ANKARA KULİSLERİNDE SEYYANEN ZAM İÇİN OLUMSUZ HAVA

Ankara kulislerinde, hükümetin ek zam konusunda temkinli olduğu belirtiliyor. Kamu işçilerine yapılan toplu sözleşmeler ve enflasyonla mücadele programı, bütçe dengesini zorlarken, emekliye ek artış ihtimalini azaltıyor.

AYLIK ENFLASYON GÜNCELLEMESİ ÖNERİSİ

Karakaş, maaşların yılda iki kez zamlanmasının yeterli olmadığını belirtti ve çözüm olarak “Eşel Mobil” sistemini önerdi. Bu sistemle maaşlara her ay enflasyon oranı kadar artış yapılması ve 6 aylık bekleme sürecinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

KALICI İYİLEŞME İÇİN YENİ MODEL ÖNERİSİ

Emeklilerin uzun vadeli refahı için sadece enflasyon bazlı zamların yeterli olmayacağını savunan Karakaş, şu iki adımı önerdi: