Sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada döviz fiyatları belli oldu.Güne başlarken dolar, 30,7680 liradan, euro ise 33,01 liradan işlem görüyordu. İstanbul Kapalıçarşı’ndaiken satış fiyatı 30,7680 lira olarak belirlendi.

Aynı zamanda euro için alış fiyatı 33,0080 lira iken satış fiyatı ise 33,01 lira oldu. Bir önceki kapanışta ise dolar 30,75 liradan, euro ise 32,92 liradan satılmıştı. Dolayısıyla, günlük bazda dolar ve euro değerlerinde hafif bir artış görüldü.