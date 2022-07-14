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Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim, otogaza zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim, otogaza zam geldi
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14 Temmuz 2022 - 11:15

Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalı tarifeler sürüyor. Bu gece itibarıyla İstanbul’da benzin litre fiyatı İstanbul’da 25 lira 2 kuruştan 23 lira 66 kuruşa inerken otogaz ise gelen 30 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul’da 10 lira 97 kuruşa yükseldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesi sonrası, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş zam geldi.

İSTANBUL’DA 23 LİRA 66 KURUŞTAN SATILACAK

Böylece İstanbul’da motorinin litre fiyatı 25 lira 2 kuruştan, 23 lira 66 kuruşa indi. Öte yandan Ankara’da 25 lira 53 kuruşa, İzmir’de ise 25 lira 54 liraya yükseldi. Öte yandan Ankara’da 23 lira 78 kuruşa, 23 lira 77 liraya düştü.

OTOGAZA 30 KURUŞ ZAM

Gelen 30 kuruşluk zamla birlikte otogaz ise İstanbul’da 10 lira 67 kuruştan 10 lira 97 kuruşa çıktı. Öte yandan Ankara’da 10 lira 87 kuruşa, İzmir’de ise 10 lira 60 kuruşa satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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