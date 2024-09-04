Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Brent 73 dolara geriledi!

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Brent 73 dolara geriledi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
04 Eylül 2024 - 11:57

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 77,36 dolara kadar yükselmesine rağmen günü 73,50 dolardan kapattı. Bu sabah saatlerinde ise yüzde 0,16’lık bir gerilemeyle 73,38 dolardan işlem görüyor. Aynı saatlerde Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 69,78 dolara düştü.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Libya’daki siyasi gelişmeler ve ABD’deki ekonomik verilerle tetiklendi. Libya’da hükümetin Merkez Bankası yönetimiyle yaşadığı kriz nedeniyle tüm petrol sahalarında ve limanlarda üretimin durdurulması kararının değişebileceğine dair beklentiler, piyasalarda arz sıkıntısı endişelerini hafifletti. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), kriz çözümüne yönelik müzakerelerin başladığını ve önemli uzlaşmalar sağlandığını duyurdu.

2023/10/02/brent-petrol213.jpg

TCMB ile Suudi Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı!TCMB ile Suudi Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı!

Öte yandan, ABD’de açıklanan makroekonomik veriler de petrol fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün imalat sanayi PMI verisinin beklentilerin altında kalması ve ülkenin resesyona girme ihtimalinin güçlenmesi, fiyatları aşağı çekti. ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili faizi de yaklaşık 9 baz puan azalarak yüzde 4,83’ün altına düştü.

Uzmanlar, Brent petrol fiyatında 76,37 ile 78,98 dolar aralığını direnç, 72,33 ile 70,90 dolar aralığını ise destek seviyeleri olarak takip ediyor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB ile Suudi Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı!TCMB ile Suudi Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı!
Wizz Air, Ağustos ayında rekor kırdı!Wizz Air, Ağustos ayında rekor kırdı!
Hopa’daki saldırgan tutuklandı!Hopa’daki saldırgan tutuklandı!
Hamsi avcılığında kota başvuru süresinde son iki gün!Hamsi avcılığında kota başvuru süresinde son iki gün!
CHP’den Can Atalay için ikinci başvuru!CHP’den Can Atalay için ikinci başvuru!
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !