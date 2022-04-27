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Son anketten Cumhur İttifakı’na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor

Son anketten Cumhur İttifakı’na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor
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27 Nisan 2022 - 15:41

Yaklaşan seçimler öncesi çalışmalarına hız veren araştırma şirketleri, peş peşe anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. AKP’ye yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma, 17-22 Nİsan tarihleri arası 41 ilde yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 1

ORC Araştırma şirketi, 2023 seçimlerine doğru gidilirken yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 2

Şirkete ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anketin 17-22 nisan tarihlerini kapsayan dönemde 41 ilde katılımcılar ile yüz yüze gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 3

Ankete katılan kişi sayısının ise 4 bin 385 olduğu açıklandı.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 4

Anket sonuçlarına göre, AK Parti ile CHP arasındaki fark 4 puanın altına indi.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 5

MİLLET İTTİFAKI ARAYI AÇIYOR

Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı ile arayı açtığı görüldü.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 6

AKP yüzde 28,1 oranında oy alırken, CHP yüzde 24,3 oranında oy aldı.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 7

İYİ PARTİ’NİN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

İyi Parti oy oranını yüzde 17,3’e taşırken; HDP yüzde 8,5, MHP yüzde 7,8 oranında oy aldı.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 8

6’lı muhalefet masasının bileşenlerinden olan Gelecek Partisi yüzde 2,3 oranında oy alırken, DEVA Partisi yüzde 2,1; Saadet Partisi yüzde 1,6 oranında oy aldı.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 9

AK Parti ile MHP’nin toplam oy oranı 35,9;

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 10

CHP ile İyi Parti’nin toplam oy oranı ise, 41,6 oldu.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 11

CHP ile İyi Parti’nin oylarına 6’lı masanın diğer bileşenleri de dahil edildiğinde, bu oran 48,2 oldu.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 12

İşte sonuçlar…

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor - Sayfa 13
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