Son anketten Cumhur İttifakı’na kötü haber! Millet İttifakı farkı açıyor

Yaklaşan seçimler öncesi çalışmalarına hız veren araştırma şirketleri, peş peşe anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. AKP’ye yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma, 17-22 Nİsan tarihleri arası 41 ilde yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
ORC Araştırma şirketi, 2023 seçimlerine doğru gidilirken yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.
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Şirkete ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anketin 17-22 nisan tarihlerini kapsayan dönemde 41 ilde katılımcılar ile yüz yüze gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
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Ankete katılan kişi sayısının ise 4 bin 385 olduğu açıklandı.
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Anket sonuçlarına göre, AK Parti ile CHP arasındaki fark 4 puanın altına indi.
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MİLLET İTTİFAKI ARAYI AÇIYOR
Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı ile arayı açtığı görüldü.
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AKP yüzde 28,1 oranında oy alırken, CHP yüzde 24,3 oranında oy aldı.
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İYİ PARTİ’NİN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR
İyi Parti oy oranını yüzde 17,3’e taşırken; HDP yüzde 8,5, MHP yüzde 7,8 oranında oy aldı.
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6’lı muhalefet masasının bileşenlerinden olan Gelecek Partisi yüzde 2,3 oranında oy alırken, DEVA Partisi yüzde 2,1; Saadet Partisi yüzde 1,6 oranında oy aldı.
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AK Parti ile MHP’nin toplam oy oranı 35,9;
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CHP ile İyi Parti’nin toplam oy oranı ise, 41,6 oldu.
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CHP ile İyi Parti’nin oylarına 6’lı masanın diğer bileşenleri de dahil edildiğinde, bu oran 48,2 oldu.
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İşte sonuçlar…
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