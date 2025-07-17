DİKKAT! DEDİKODULARIN ARDINDAKİ O GİZEMLİ İSİM GELİYOR

Kulislere sızdı, dizi setlerini gözledi, siyasetin karanlık dehlizlerinde iz sürdü…

Şimdi tüm bildiklerini yazmaya hazırlanıyor!

Dedektif X, kimliğini açıklamıyor ama bildiklerini açıklamaktan da hiç çekinmiyor.

Söz konusu analizse, o leblebiyi görmeden “leb” der.

Sadece içeriden değil, dışarıdan da izliyor; sektörün nabzını en ince detayına kadar tutuyor.

Televizyon dünyasından siyasetin arka odalarına, büyük pazarlıklardan unutulmaz hesaplaşmalara kadar kimsenin cesaret edemediği ne varsa, artık bu sayfalarda!

Doğrudan şaşmayan, kimseden çekinmeyen, müşfik ama bir o kadar da sivri bir kalem:

“Sözlerinize dikkat edin… Her an yanınızdaki kişi olabilirim. Ben Dedektif X.”

Haftaya başlıyor…

Ve ortalık çok karışacak!

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