Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ebrar Karakurt’u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu

Ebrar Karakurt’u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu
3 views
04 Ağustos 2022 - 15:13

Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, voleybolda gösterdiği performansın yanı sıra özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor. Olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisi İmge ise Ebrar’ı kolay unutmuşa benziyor. İmge, yaptığı paylaşımla sosyal medya fenomeni ile ilişkiye başladığını duyurdu.

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 1

Ünlü milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile sevgili olan ancak olaylı bir ayrılık yaşayan İmge, yeni bir aşka yelken açtı.

120

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 2

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF GÜNDEM YARATTI

Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge, Instagram hesabından yeni sevgilisi Buse Plan ile fotoğrafını paylaştı.

220

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 3

Bu ikilinin aşkını oldukça yansıtan bu fotoğrafa kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

320

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 4

OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILMIŞLARDI

İlişkileriyle sosyal medyaya damga vuran Ebrar ve İmge ikilisinin ayrılıkları da çok konuşulmuştu.

420

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 5

Ayrıldıktan sonra ikili arasındaki atışmalar bir süre devam etmişti.

520

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 6

İmge, Ebrar’dan ayrılıp Devin isimli bir fenomenle sevgili olduktan sonra Ebrar’a gönderme yaparak, “Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor” demişti.

620

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 7

Ebrar ise buna karşılık olarak, “Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti” cevabını vererek hayranlarını şoke etti.

720

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 8

İmge ise, “Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış” ifadelerini kullanmıştı.

820

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 9

İşte İmge’nin paylaştığı poz…

920

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 10
1020

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 11
1120

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 12
1220

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 13
1320

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 14
1420

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 15
1520

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 16
1620

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 17
1720

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 18
1820

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 19
1920

Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu - Sayfa 20

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir kez daha hamile!Bir kez daha hamile!
Fotoğraftaki kız çocuğu 12 sene sonra Türkiye’nin en güzeli oldu!Fotoğraftaki kız çocuğu 12 sene sonra Türkiye’nin en güzeli oldu!
La Casa De Papel’in yıldız ismi ünlü oyuncu Hande Erçel’i yakın markaja aldıLa Casa De Papel’in yıldız ismi ünlü oyuncu Hande Erçel’i yakın markaja aldı
Şarkıcı Ebru Polat’a pes dedirten soru! “Çişinizi bana…”Şarkıcı Ebru Polat’a pes dedirten soru! “Çişinizi bana…”
Biraz görgüsüzlük olmuş!Biraz görgüsüzlük olmuş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aldatan kocası öyle pişman ki yalvarıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD genç pilotun gizemli ölümünü konuşuyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü model,oyuncu ve sunucu Didem Aksu ticarete atıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kilosuyla ilgili eleştirilere böyle yanıt verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebrar Karakurt’u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna savaşında son durum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir kez daha hamile!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fotoğraftaki kız çocuğu 12 sene sonra Türkiye’nin en güzeli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !