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DEMET AKALIN’IN EŞİ OKAN KURT HASTANEYE KALDIRILDI! SEVENLERİ ENDİŞELİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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DEMET AKALIN’IN EŞİ OKAN KURT TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt , bir kaza geçirerek yaralandı. Kurt’un elinde ve bacaklarındaki kırıklardan oluştuğu öğrenildi.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt hastaneye kaldırıldı

Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı eşinin yaşadığı kazayı şu sözlerle duyurdu:

“Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeriye girerken sızıntı çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var, geceleri dolgulara da Dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu.”

Ünlü çiftin taraftarları, Okan Kurt’un sağlık durumu hakkında bilgi vermedi bir bekleyişe geçti. Kurt’un tedavisinin devam ettiği ve sağlık birimlerinin yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

DEMET AKALIN’IN EŞİ OKAN KURT HASTANEYE KALDIRILDI! SEVENLERİ ENDİŞELİ
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