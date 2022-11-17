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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı!

Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı!
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17 Kasım 2022 - 11:34

Çekimleri Emma Summerton tarafından gerçekleştirilen Love Letters to the Muse (İlham Perisine Aşk Mektupları) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi Milano’daki Pirelli HangarBicocca çağdaş sanat müzesinde tanıtıldı.

Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 1

Takvime poz veren isimler arasında kahin Lila Moss, fotoğrafçı Guinevere Van Seenus, teknoloji uzmanı Karlie Kloss ve Bella Hadid gibi isimler var. İşte çok merak edilen Pirelli 2023 takviminden özel kareler…

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 2

Ashley Graham – AKTİVİST

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 3

Precious Lee – MASALCI

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 4

Bella Hadid – PERİ

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 5

Cara Delevingne – SANATÇI

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 6

Emily Ratajkowski – YAZAR

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Guinevere Van Seenus – FOTOĞRAFÇI

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 8

Lauren Wasser – SPORCU

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 9

Adut Akech – DÜŞ AVCISI

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 10

Adwoa Aboah – KRALİÇE

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 11

He Cong – BİLGE

 

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Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı! - Sayfa 12

Karlie Kloss – TEKNOLOJİ UZMANI

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