Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı!

Çekimleri Emma Summerton tarafından gerçekleştirilen Love Letters to the Muse (İlham Perisine Aşk Mektupları) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi Milano’daki Pirelli HangarBicocca çağdaş sanat müzesinde tanıtıldı.
Takvime poz veren isimler arasında kahin Lila Moss, fotoğrafçı Guinevere Van Seenus, teknoloji uzmanı Karlie Kloss ve Bella Hadid gibi isimler var. İşte çok merak edilen Pirelli 2023 takviminden özel kareler…
Ashley Graham – AKTİVİST
Precious Lee – MASALCI
Bella Hadid – PERİ
Cara Delevingne – SANATÇI
Emily Ratajkowski – YAZAR
Guinevere Van Seenus – FOTOĞRAFÇI
Lauren Wasser – SPORCU
Adut Akech – DÜŞ AVCISI
Adwoa Aboah – KRALİÇE
He Cong – BİLGE
Karlie Kloss – TEKNOLOJİ UZMANI
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