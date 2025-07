Dar Pantolon Suki Waterhouse’u Hastaneye Götürdü!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Suki Waterhouse, moda tutkusunun bedelini hastanede ödedi. Son dönemde dar pantolon giymeyi alışkanlık haline getiren Waterhouse, bu tercihin sağlığını ciddi şekilde etkilediğini açıkladı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dar kıyafetler yüzünden fıtık olduğunu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını paylaştı.

33 yaşındaki Suki Waterhouse, genellikle konserlerinden ve sahne performanslarından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyordu. Ancak bu kez hayranlarının karşısına hastane yatağında çektiği bir fotoğrafla çıktı. Waterhouse, sağlık durumuna dair yaptığı açıklamada, yaklaşık altı ay önce dar pantolon giymeye başladığını ve bunun ardından sağlık sorunlarının başladığını belirtti. Hayranlarından “Neden tweet atmıyorsun?” soruları gelince içini döken sanatçı, “6 ay önce çok dar pantolonlar giydiğimi ve bunun fıtığa sebep olduğunu hiç düşündünüz mü? Size bunu söylemekten çok korkuyordum,” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Waterhouse’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok hayranı ünlü sanatçıya destek mesajları gönderdi. Özellikle kadın takipçileri, modaya ve trendlere uymak için sağlıktan ödün vermemek gerektiğine dair mesajlar paylaşarak Waterhouse’un yaşadığı olaya dikkat çekti.

Doktorlar, dar pantolon gibi vücudu sıkıca saran kıyafetlerin uzun süre kullanılması halinde dolaşım bozukluklarına ve vücudun bazı bölgelerinde baskıya yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle hareketli yaşam süren kişilerde, dar kıyafetlerin zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor. Suki Waterhouse’un yaşadığı fıtık sorununun da bu sebepten kaynaklandığı ifade edildi.

Sağlık sorununa rağmen moralini kaybetmeyen Waterhouse, hayranlarına iyileştikten sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapacağının müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı, 8 Ağustos’ta ABD’nin Aspen şehrinde düzenlenecek Up In The Sky Music Festival’de sahne alacağını duyurdu. Şimdiden festival için hazırlıklara başladığını belirten Waterhouse, hayranlarının desteğiyle kendisini daha iyi hissettiğini de ekledi.

Suki Waterhouse’un yaşadığı bu olay, sosyal medyada moda ve sağlık ilişkisini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, sağlığı tehlikeye atacak derecede dar kıyafetlerden kaçınılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.