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Milyonluk Evini Gözden Çıkardı

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Milyonluk Evini Gözden Çıkardı
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23 Ağustos 2021 - 10:49
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Geçtiğimiz haftalarda ülkenin dört bir yanında çıkan yangınların biri de oyuncu Burak Özçivit’in Gümüşlük’teki evinin yakınındaki ormana kadar yaklaştı. Yangın evine yaklaşmadan söndürülen oyuncu, yaşadığı büyük paniğin ardından lüks evini satışa çıkardı.

Temmuz’un son haftasında başlayan ve günlerce devam eden orman yangınlarında çok sayıda insan hayatını kaybederken köyler ve ormanlar küle döndü. Başarılı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de Gümüşlük’teki evlerinin yakınına kadar gelen yangınlardan sonra radikal bir karar aldı.

YENİ YERİ GÜNDOĞAN OLDU

Gümüşlük’ten İstanbul‘a döndüğü gün evinin çevresinin yanmasıyla büyük korku yaşayan oyuncu, hemen harekete geçerek evini satmaya karar verdi. Yaz boyunca eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la Gümüşlük’te tatil yapan Özçivit, yeni evini ise yine Bodrum‘dan alacağı öğrenildi. Oyuncunun, yeni yazlığını 1.5 milyon TL ödeyerek Gündoğan’dan satın aldığı da ileri sürüldü.

Başarılı oyuncu, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının evinin yakınına kadar geldiğini göstererek “Şimdi bize de geliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun” demişti.

Gümüşlük'teki yangından sonra Burak Özçivit'ten flaş hamle...
Burak Özçivit, Gümüşlük'teki yangından sonra yazlığını satışa çıkardı

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