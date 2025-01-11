Sefo ve Reynmen Arasında Gerilim! “Dostlukla Yaklaştım Ama Karşılığını Göremedim”

Ünlü rapçi Sefo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Reynmen’e karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu. “Bonita” şarkısının gelirlerinden hiçbir ödeme almadığını belirten Sefo, yaşananlardan dolayı hayal kırıklığını ifade etti.

“Bonita’nın Gelirlerinden Tek Kuruş Almadım”

Sefo, açıklamasında şarkının hem sözlerini yazdığını hem de klibini kendi cebinden finanse ettiğini belirtti. Ancak 2,5 yıl boyunca şarkının gelirlerinden tek bir ödeme alamadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim ‘Bonita’ şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık ama böyle oldu.”

Ayrıca Sefo, Reynmen’in şarkıyı hiçbir platformda kullanamayacağını belirten bir ihtarname belgesine de yer verdi.

“Dostlukla Yaklaştım, Ama Kabul Edilemez Tavırlarla Karşılaştım”

Reynmen’in tavrını sert bir şekilde eleştiren Sefo, yaşananlara olan tepkisini dile getirerek şunları söyledi:

“Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. Üç ya da beş, ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari ‘gelirlere çökme’ tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım. Dostlukla yaklaşmaya çalıştığım bu ilişkinin böyle bitmesi beni üzdü.”

Hukuki Süreç Başladı

Sefo’nun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Reynmen cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi. Hukuki sürecin ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

kaynak: www.medyaradar.net