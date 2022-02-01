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Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı
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17 Şubat 2022 - 14:47

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı

Defne Samyeli, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir mekânda kız arkadaşıyla sohbet eden Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 1

Defne Samyeli, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir mekânda kız arkadaşıyla sohbet eden Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 2

Birçok konu hakkında gazetecilerin sorularına yanıt veren Defne Samyeli kişisel hayatından kızlarına, geçmişinden bugünkü yaşamına kadar birçok soruya yanıt verdi.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 3

Eski eşi Eren Talu’nun evlilik döneminde giyim konusunda kendisine çok karıştığını belirten Defne Samyeli, “Bir zamanlar çok karışırdı. Evlilik dönemlerinde geleneksel Türk erkeği durumlarını yaşamayan kadın yoktur.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 4

Muzdarip değilim ama insanların sınırlarını kendisi çizmesi gerektiğine inanıyorum. Bence ne giyeceğimize biz karar vermeliyiz. Bununla ilgili kimsenin sınırlandırması söz konusu olmamalı” dedi.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 5

Defne Samyeli, muhabirlerin, “Kızlarınız Deren Talu ve Derin Talu sizin gibi bir anneye sahip olduğu için şanslı olduğunu söyleyebilir miyiz? Siz genellikle kızlarınıza karışmıyorsunuz” sözlerine de yanıt verdi.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 6

Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre Defne Samyeli, “Onlara sormak lazım. Söylüyorlar tabi. Benim annem beni çok sıkardı. Şimdi bakıyorum, ‘İyi ki sıkmış beni’ dediğim zamanlar oldu.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 7

Annem 18-19 yaşında makyaj yapmayı tamamen yasaklamıştı. Genç kız olarak insan merak ediyor.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 8

İnsanların belli noktalarda kısıtlandığı zaman tam tersi o arayı kapatmak için yapacağından daha fazlasını yaptığını bildiğim için genelde hem çocukların hem bireylerin kendilerine ve etrafa zarar vermedikleri sürece seçimlerinde özgür olmaları gerektiğini düşünen gerçek bir demokratım.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 9

Bana ne ‘Yapma’ derseniz sorgularım. Bir şeyin empoze edilmesinden hoşlanmam. Bana bir şeyi zorla yaptırmak çok zor” şeklinde konuştu.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 10

“O YORUMLARA İLK BAŞLARDA BOZULUYORDUM”

Defne Samyeli, “49-50 yaşında göstermiyor’ tarzı yorumlardan rahatsızlık duyuyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 11

“İlk başlarda bozuluyordum. Şimdi ‘Ben de olsam öyle söylerdim’ diyorum.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 12

Kitap çıkartıyorum zaten. Tüm bildiklerimi kadınlarla paylaşacağım. İyi görünmek, iyi görünmeyi istemek herkesin hakkı olmalı.

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 13

20 yıldır yüz egzersizi yapıyorum. Bütün bildiklerimi paylaşmaya karar verdim”

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 14
Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 15
Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 16
Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 17

Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı - Sayfa 21

 

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