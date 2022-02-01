Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı

İnsanların belli noktalarda kısıtlandığı zaman tam tersi o arayı kapatmak için yapacağından daha fazlasını yaptığını bildiğim için genelde hem çocukların hem bireylerin kendilerine ve etrafa zarar vermedikleri sürece seçimlerinde özgür olmaları gerektiğini düşünen gerçek bir demokratım.