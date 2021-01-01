Mesafeyi beğenmedi, yolcuya hakaretler yağdırdı: Aşağılıksınız

İstanbul’da taksici terörü! Mesafeyi beğenmedi, yolcuya hakaretler yağdırdı: Aşağılıksınız

İstanbulluların taksi çilesi bitmek bilmiyor. CNN Türk’ün haberine göre bu kez de mesafeyi beğenmeyen taksi sürücüsü yolcuya hakaret etti. Genç kadın ise o anları saniye saniye kaydetti.