BURAK ÖZÇİVİT’İN ETKİNLİK ÜCRETİ TARTIŞMA YARATTI

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen ismi Burak Özçivit, bu kez bir çocuğun yürümeye başlamasını kutlayan özel bir etkinlikte kurdele keserken görüntülendi. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Kültürel Etkinlik mi, Ticari Gösteri mi?

Yürüme partisi gibi kültürel açıdan sıra dışı bir etkinlikte ünlü bir ismin yer alması, bazı kesimler tarafından olumlu karşılanırken, bazıları tarafından eleştirildi. Özçivit’in bu etkinliğe katılımı, sosyal medyada “gösteri mi, kutlama mı?” sorularını gündeme taşıdı.

200 Bin Dolarlık Ücret İddiası Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Etkinliğe katılım karşılığında Burak Özçivit’e 200 bin dolar ödendiği iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Henüz doğrulanmamış olan bu bilgi, kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara neden oldu. Bazı yorumcular, bu tür etkinliklerin ticari hale gelmesini eleştirirken; bazıları ise ünlülerin davet edilmesinin normal bir pazarlama stratejisi olduğunu savundu.

Video Viral Oldu, Yorumlar Yağdı

Kurdele kesme anına ait video, Instagram ve TikTok gibi platformlarda binlerce kez paylaşıldı. Özçivit’in zarif tavırları ve etkinlikteki samimi görüntüleri, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Ancak ücret iddiası, videonun altındaki yorumları ikiye böldü.