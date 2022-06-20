CAHİDE ALAÇATI’DA KENAN DOĞULU RÜZGARI..

ALAÇATI’DA YAZ CAHİDE’YLE BAŞLADI

CAHİDE ALAÇATI’DA KENAN DOĞULU RÜZGARI

Cahide Alaçatı’da yaz sezonunu Kenan Doğulu’yla başladı.

Konserine ‘Yazmışsa Bozmak Olmaz’ ile start veren ünlü sanatçı; ‘Yosun, Tencere Kapak, Aşkım Aşkım’ gibi hit şarkılarını Cahide korosuyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Harika sahne şovuyla bir an olsun yerinde durmayan ünlü sanatçı, “Bu gece oturmak yok, eller hep havada olacak” diyerek kendisini dinleyemeye gelenleri coşturdu.

Yoğun istek üzerine alkış ve çığlıklar eşliğinde tekrar sahneye çıkan Doğulu, Alaçatı’da cumartesi gecesine damgasını vurdu.