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Azerbaycan, Türkiye arasında yeni dönem

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Azerbaycan, Türkiye arasında yeni dönem
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01 Nisan 2021 - 11:03
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Türkiye – Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İki ülke arasında bugünden itibaren kimlik kartları ile seyahat edilebilecek.

Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı olarak kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol 10 Aralık 2020’de imzalandı.

Sözkonusu Protokol bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre iki ülke vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.

Kimlikle seyahat uygulamasının detayları

Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye’ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye’den çıkışlarında, iki dilli “Giriş-Çıkış Formu” üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek.

Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye’de ve Azerbaycan’da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor..

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