27 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Televizyon ekranlarının günlük yarışında 27 Mart 2025 tarihli reyting sonuçları açıklandı. Gün boyunca yayınlanan dizi, yarışma ve programların izlenme oranlarına göre hazırlanan reyting listesinin zirvesinde yine tanıdık yapımlar yer aldı. Total, AB ve ABC1 gruplarında farklı isimlerin öne çıktığı listede, Now TV’nin sevilen dizisi “Hudutsuz Sevda” ve Kanal D ekranlarında yayınlanan “İnci Taneleri” en çok izlenen yapımlar oldu.

TOTAL GRUBUNDA ZİRVE “HUDUTSUZ SEVDA”YIN

Total izleyici grubunda Now TV’de ekrana gelen “Hudutsuz Sevda” günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu, dramatik kurgusu ve her bölümüyle artan heyecanıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

İkinci sırada ise gündüz kuşağının vazgeçilmez programlarından biri olan “Esra Erol’da” yer aldı. Atv ekranlarında uzun yıllardır izleyiciyle buluşan program, özellikle çözüme kavuşan olayları ve stüdyodaki duygusal anlarıyla dikkat çekiyor.

Total listesinin üçüncü sırasında ise TV8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı. Her bölümü büyük çekişmeye sahne olan yarışma programı, hem adadaki mücadele hem de bireysel rekabetle büyük ilgi görüyor.

AB GRUBUNDA “İNCİ TANELERİ” FIRTINASI

AB grubu reyting sonuçlarına bakıldığında ise liderlik koltuğuna Kanal D ekranlarının başarılı dizisi “İnci Taneleri” oturdu. Özellikle güçlü senaryosu, duygusal teması ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken dizi, bu hafta da izleyicilerden tam not aldı.

Listenin ikinci sırasında Total’de de ilk sırada yer alan “Hudutsuz Sevda” bulunuyor. Dizi, geniş izleyici kitlesine sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Üçüncü sırada ise günün en çok izlenen haber bülteni olan “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber” yer aldı. Güncel haberleri sade ve anlaşılır bir dille sunan program, her akşam ekran başında geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

ABC1 GRUBUNDA DA “İNCİ TANELERİ” LİDER

ABC1 grubu reyting listesinde de zirve değişmedi. “İnci Taneleri”, bu grupta da birinci sırada yer aldı. Dizi, özellikle orta ve üst sosyoekonomik izleyici kitlesinden büyük ilgi görüyor.

Listenin ikinci sırasını yine “Hudutsuz Sevda” alırken, üçüncü sırada ise rekabetin eksik olmadığı “Survivor” yer aldı.

27 Mart tarihli reyting verileri, Türk televizyon izleyicisinin hâlâ dramatik kurguya ve güçlü karakter anlatımına sahip dizileri tercih ettiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle “İnci Taneleri” ve “Hudutsuz Sevda” gibi yapımlar, hem duygusal hem toplumsal konuları işleyerek geniş kitlelere hitap etmeyi başarıyor.

Öte yandan, gündüz kuşağı programlarının da hâlâ güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğu görülüyor. Esra Erol gibi yıllardır ekranda olan formatların hâlâ ilk 3’e girmesi, bu alandaki istikrarı gösteriyor.

REYTİNG SIRALAMALARI ÖZETLE:

Total Grubu İlk 3:

Hudutsuz Sevda (Now TV) Esra Erol’da (ATV) Survivor (TV8)

AB Grubu İlk 3:

İnci Taneleri (Kanal D) Hudutsuz Sevda (Now TV) Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (Now TV)

ABC1 Grubu İlk 3:

İnci Taneleri (Kanal D) Hudutsuz Sevda (Now TV) Survivor (TV8)

Kaynak: https://www.medyaradar.net