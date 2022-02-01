Oryantal Didem’e bakmayan Bülent Serttaş’ın klibinde oynattığı model nefes kesti

Bülent Serttaş, yeni şarkısı ‘Aklıma Sen Gelince’yi müzikseverlerin beğenisine sundu. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olan şarkının söz ve müziği Tural Toğrul’a, düzenlemesi Hakan Sunul’a, klip yönetmenliği ise Selvi Serttaş’a ait. Habertürk’ün haberine göre klipte Ukraynalı model yer aldı.