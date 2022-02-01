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Oryantal Didem’e bakmayan Bülent Serttaş’ın klibinde oynattığı model nefes kesti

Oryantal Didem’e bakmayan Bülent Serttaş’ın klibinde oynattığı model nefes kesti
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17 Şubat 2022 - 14:25

Oryantal Didem’e bakmayan Bülent Serttaş’ın klibinde oynattığı model nefes kesti

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş ‘Aklıma Sen Gelince’ klibi için Ukraynalı modelle kamera karşısına geçti. Serttaş’ın klibinde yer alan Litvin Marina’nın Instagram pozları ise gündem oldu.

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 1

Bülent Serttaş, yeni şarkısı ‘Aklıma Sen Gelince’yi müzikseverlerin beğenisine sundu. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olan şarkının söz ve müziği Tural Toğrul’a, düzenlemesi Hakan Sunul’a, klip yönetmenliği ise Selvi Serttaş’a ait. Habertürk’ün haberine göre klipte Ukraynalı model yer aldı.

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 2

Rivne Valisi Vitali Koval’ın destekleri ve Ukrayna Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere’nin özel izni ile çekim gerçekleştirilirken, sanatçıya klipte Miss World ödüllü Litvin Marina eşlik etti.

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 3

Ukraynalı güzeli görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Litvin Marina’nın seksi pozları Instagram’da gündem oldu.

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 4

Seksi modeli görenlerin aklına Serttaş’ın oryantal Didem dans ederken kafasını çevirmesi geldi. Bülent Serttaş’ın İbo Show’da oryantal Didem Kınalı dans ederken başka yöne bakması uzun süre gündem olmuştu.

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 5
Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 6
Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 7
Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 8
Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 9

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 10

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 13

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 14

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 16

Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın klibinde oynattığı model nefes kesti - Sayfa 23

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