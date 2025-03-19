CEYDA DÜVENCİ NAFAKA KRİZİ NEDENİYLE MAHKEMEYE BAŞVURDU!

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, eski eşi Engin Akgün ile nafaka artırımı nedeniyle bir kez daha mahkemeye başvurdu. Düvenci, kızı için ödediği bin TL’lik nafakanın 100 bin TL’ye yükseltilmesini talep etti.

CEYDA DÜVENCİ’DEN NAFAKA ARTIŞI TALEBİ

Ceyda Düvenci, 2013 yılında Engin Akgün ile boşanmış ve kızları Melisa’nın velayetini almıştı .

. 14 yaşındaki Serebral Palsi hastası kızı Melisa’nın bakımını tek başına karşıladığını belirten Düvenci, eski eşinin yeterli katkıda bulunmadığını öne sürdü.

belirten Düvenci, eski eşinin yeterli katkıda bulunmadığını öne sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran ünlü oyuncu, nafakanın artırılması için dava açtı.

DİLEKÇEDE NELER VAR?

Ceyda Düvenci’nin avukatları Nergiz Yılmaz ve Aslı Çelik aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilin göstermiş olduğu hassasiyeti, velayet yükümlülüğü kendisinde olmayan baba tarafından da desteklemesi gerekmektedir. 12 yıl önce kararlaştırılan nafakanın günümüz şartlarında değer kaybettiği bir gerçektir. Bu nedenle çocuğun ihtiyaçları ve babanın gelir durumu göz önünde bulundurularak dengeyi sağlayacak bir nafaka verilmesini talep ediyoruz.”

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Davanın sonucu mahkeme tarafından değerlendirilecek ve nafakanın artırılıp artırılmayacağına karar verilecek.

Kaynak: https://www.medyaradar.net