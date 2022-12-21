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SONGÜL ÖDEN YILIN SON OYUNUNU İRANLI KADINLARA İTHAF ETTİ!

SONGÜL ÖDEN YILIN SON OYUNUNU İRANLI KADINLARA İTHAF ETTİ!
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21 Aralık 2022 - 16:15
Songül Öden’in tek kişilik oyunu Lâl Hayal’in
Yerebatan Sarnıcı Müzesi’ndeki gösterimi seyirciye
duygusal anlar yaşattı!
İstanbul’un en önemli kültür varlıklarının başında gelen, yenilenen yüzüyle
İBB Kültür A.Ş.’ye ait olan 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde seyirci ile
buluşan, yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği Songül Öden’in tek kişilik oyu-
nu Lâl Hayal izleyenleri adeta büyüledi. 7 farklı yaş ve sosyal statüden kadı-
nın trajikomik hikayesinin anlatıldığı oyunun Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin ev
sahipliğindeki gösteriminin biletleri hızla tükendi.
Her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunan tarihi yapıda, özel bir sahne
kuruldu ve dokuya uygun ışıklandırma yapıldı.
Yerebatan Sarnıcının yankılanan akustiğinde “Bu yankılanan ses İranlı kadın-
lar için” diyen Songül Öden oyunu İranlı kadınlara ithaf etti.
Öden’in muhteşem performansı, Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin tarihi dokusuy-
la birleşince, duygusal anlar yaşandı ve izleyiciler oyunu dakikalarca ayakta
alkışladı.
Lâl Hayal oyunu 24 Ocak 2023’te Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde izleyici ile
tekrar buluşmaya hazırlanıyor!
Fotoğraf Link; https://we.tl/t-0lNQDtg33E
Video Link; https://we.tl/t-KEX9s9laoG
OYUN HAKKINDA:
Bir Türkiye Portresi Lâl Hayal
“Bir Beden Yedi Kadın… Lâl Hayal, farklı yaş ve sosyal statüden 7 kadının
trajik komik hikayesini anlatır. Birbirinden farklı kadın figürlerinin yolu çözül-
meye muhtaç polisiye bir hikayenin geriliminde buluşur. 16 yaşındaki hip-hop-
’çı, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, Allah’a yakaran ba-
baanne, Sütlüceli kuaför, koç burcu bir jinekolog… Lâl Hayal’in trajik komik
kadınları neye tanıklık edip susmuşlardır? Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Mer-
can, Firuze… Sahi, siz bu kadınlardan hangisini tanıyorsunuz?”
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