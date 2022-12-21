SONGÜL ÖDEN YILIN SON OYUNUNU İRANLI KADINLARA İTHAF ETTİ!

Songül Öden’in tek kişilik oyunu Lâl Hayal’in

Yerebatan Sarnıcı Müzesi’ndeki gösterimi seyirciye

duygusal anlar yaşattı!

İstanbul’un en önemli kültür varlıklarının başında gelen, yenilenen yüzüyle

İBB Kültür A.Ş.’ye ait olan 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde seyirci ile

buluşan, yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği Songül Öden’in tek kişilik oyu-

nu Lâl Hayal izleyenleri adeta büyüledi. 7 farklı yaş ve sosyal statüden kadı-

nın trajikomik hikayesinin anlatıldığı oyunun Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin ev

sahipliğindeki gösteriminin biletleri hızla tükendi.

Her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunan tarihi yapıda, özel bir sahne

kuruldu ve dokuya uygun ışıklandırma yapıldı.

Yerebatan Sarnıcının yankılanan akustiğinde “Bu yankılanan ses İranlı kadın-

lar için” diyen Songül Öden oyunu İranlı kadınlara ithaf etti.

Öden’in muhteşem performansı, Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin tarihi dokusuy-

la birleşince, duygusal anlar yaşandı ve izleyiciler oyunu dakikalarca ayakta

alkışladı.

Lâl Hayal oyunu 24 Ocak 2023’te Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde izleyici ile

tekrar buluşmaya hazırlanıyor!

Fotoğraf Link; https://we.tl/t-0lNQDtg33E

Video Link; https://we.tl/t-KEX9s9laoG

OYUN HAKKINDA:

Bir Türkiye Portresi Lâl Hayal

“Bir Beden Yedi Kadın… Lâl Hayal, farklı yaş ve sosyal statüden 7 kadının

trajik komik hikayesini anlatır. Birbirinden farklı kadın figürlerinin yolu çözül-

meye muhtaç polisiye bir hikayenin geriliminde buluşur. 16 yaşındaki hip-hop-

’çı, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, Allah’a yakaran ba-

baanne, Sütlüceli kuaför, koç burcu bir jinekolog… Lâl Hayal’in trajik komik

kadınları neye tanıklık edip susmuşlardır? Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Mer-

can, Firuze… Sahi, siz bu kadınlardan hangisini tanıyorsunuz?”