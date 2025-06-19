SİBEL CAN’A HAVALİMANINDA ZOR SORU! ELİ AYAĞINA DOLANDI

Sibel Can’a Havalimanında Zor Anlar: Gazetecilerin Sorusuyla Eli Ayağına Dolandı!

Ünlü sanatçı Sibel Can, İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarının sorduğu beklenmedik soru karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yakalandı. Uçuş öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, kendisine yöneltilen beklenmedik bir soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Sibel Can’ı Terleten Soru Neydi?

Sibel Can’a yöneltilen sorunun içeriği henüz netleşmemiş olsa da, sanatçının o anki tavırları dikkat çekti. Kısa bir duraksama yaşayan Can’ın eli ayağına dolanırken, konuyu değiştirmeye çalışması gözlerden kaçmadı. Magazin dünyasında sıkça karşılaşılan bu tür anlar, Sibel Can’ın da zaman zaman zorlandığını gösterdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Olay anına ait görüntüler ve Sibel Can’ın tepkileri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, sanatçının doğal ve samimi tavırlarını överken; bazı kullanıcılar ise sorunun içeriğini merak ederek çeşitli yorumlar yaptı.

Sibel Can’dan Açıklama Gelmedi

Olayın ardından henüz Sibel Can cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu beklenmedik an, magazin basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.