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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti

Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Haziran 2023 - 15:22

4 Mayıs günü bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturan Şeyma Subaşı son olarak eşinin bikinili pozlar paylaşmasından rahatsız olduğunu söylemişti. Subaşı kocasına rağmen sporcu sütyeni ve minicik taytıyla poz verdi.

Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 1

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, 4 Mayıs’ta 3 yıldır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlendi.

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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 2

Evlendikten sonra uzun süren bir balayına çıkan fenomen Subaşı sosyal medya paylaşımlarına da dikkat etmeye başladı.

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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 3

Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin artık bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 4

Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı.

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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 5

Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, “Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum” şeklinde konuştu.

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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 6

SPOR TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ancak bu durum çok da uzun sürmedi. Şeyma Subaşı kısacak taytı ve sporcu sütyeniyle spor sonrası ayna karşısına geçip vücudunu sergiledi.

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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 7

Subaşı’nın o halini görenler “Bikiniye kısıyor da buna kısmıyor mu?” yorumları yaptı.

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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 8

Öte yandan Şeyma Subaşı cesur paylaşımlarına devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 9
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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 10
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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 12
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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 13
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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 15
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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 16
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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 23
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Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti - Sayfa 24

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