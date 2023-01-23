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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’

Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’
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23 Ocak 2023 - 13:33
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say Şahmaran yorumuyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Say “İkinci bölümde bıraktım. Bıktım. On üzerinden bir!” dedi. İşte sebebi…
Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 1

Başrollerini Mustafa Uğurlu, Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı ‘Şahmaran’ dizisi sosyal medyada konuşuluyor. Diziye dair pek çok detay gündeme gelirken eleştiriler de dikkat çekiyor.

 

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 2

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say da Şahmaran paylaşımıyla gündemde.

 

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 3

“BÖYLE ŞAHMARAN MI OLUR ULAN?”

Say, Twitter’dan yaptığı paylaşımda diziyi ikinci bölümde bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

 

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 4

“Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde ‘oğlan kızı nasıl götürür’e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan? Bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir!”

 

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 5

Fazıl Say’ın bu eleştirisine destek yorumları yağarken sözlerini eleştirenler de vardı.

 

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 6

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 7

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 8

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 9

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 10

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 11

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 12

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Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 13

Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’ - Sayfa 14

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