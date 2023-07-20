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Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi

Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Temmuz 2023 - 14:25
Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Bodrum tatili esnasında bikini üstünü çıkararak çevredekilere aldırış etmeden üstsüz güneşlendi.

Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi - Sayfa 1

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, bu kez Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi - Sayfa 2

ARKADAŞLARIYLA TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR
Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı.

Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi - Sayfa 3

BİKİNİ ÜSTÜNÜ ÇIKARIP GÜNEŞLENDİ
Ardından denizden çıkan Nesrin Cavadzade, iskeleye uzanarak güneşlenmeye başladı.

Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi - Sayfa 4

Güzel oyuncu sıcaktan ve güneşin yanığı korkusundan olacak ki bikini üstünü çıkarmaya karar verdi.

Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi - Sayfa 5

Çevredekilere aldırış etmeyen güzel oyuncu, üstsüz şekilde sere serpe uzanıp güneşlendi.

Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi - Sayfa 6

Öte yandan Cavadzade sosyal medyadan cesur paylaşımlarına devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi - Sayfa 7
Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlendi - Sayfa 8
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