SAFİYE SOYMAN’DAN SEDA SAYAN İTİRAFI

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken ünlü sanatçı Safiye Soyman, yakın dostu Seda Sayan’ın estetik kararlarında kendisini “kobay” olarak kullandığını söyledi.

Seda Sayan ile uzun yıllardır yakın dost olan Safiye Soyman, son zamanlarda onun gibi sık sık estetik yaptırmaya başladı. Önceki akşam Tarabya’da görüntülenen Soyman, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SAFİYE SOYMAN: “ÖNCE BEN YAPTIRIYORUM, SONRA O DA YAPTIRIYOR”

Seda Sayan ile birlikte estetik operasyonlara olan ilgisini doğrulayan Safiye Soyman, şu sözleriyle dikkat çekti:

“Seda beni kobay olarak kullanıyor. Önce ben yaptırıyorum, sonra diyorum ki ‘Burası çok iyi Sedacığım’. O da gidiyor yaptırıyor!”

İkilinin güzellik ve estetik trendlerini yakından takip ettikleri, Seda Sayan’ın ise Safiye Soyman’ın deneyimlerine göre hareket ettiği ortaya çıktı.

ÜNLÜLERİN ESTETİK TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda birçok ünlü isim, genç ve dinamik bir görünüm elde etmek için estetik operasyonları tercih ediyor. Seda Sayan ve Safiye Soyman gibi isimlerin tercih ettiği prosedürler, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com