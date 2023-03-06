Ankara’da hareketli saatler… İmamoğlu ve Yavaş’tan açıklama! Meral Akşener’den yeni öneri geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından siyasette sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Son dakika haberlerinin arka arkaya geldiği İYİ Parti – Millet İttifakı cephesinde yeni gelişmeler var. Sabah saatlerinde Akşener’in bugün yapılacak toplantıya katılmayacağı duyurulmuştu. Ancak İmamoğlu ve Yavaş’ın ziyareti sonrası İYİ Partili Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklamada; yeni önerilerin ardından “Toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz” denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan kalkmasının ardından Ankara’da bugün hareketli dakikalar yaşanıyor. 5’li masanın saat 15.00’te toplantı yapacağı duyururken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, “Genel başkan toplantıya katılmayacak” ifadesini kullanmıştı.

HAREKETLİ SAATLER

Millet İttifakı cephesinde bugün hareketli saatler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

İYİ PARTİ’DEN BASIN AÇIKLAMASI: TOPLANTIYA KATILMASINI BEKLİYOR VE UMUT EDİYORUZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın ziyaretinin ardından basına yaptığı açıklamada, “Masada yaşananları izleme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik. Önümüzde seçim var. Ayrılığa tahammül yok. Tekrar bir araya gelme milletimizin arzusu. Biz de bunu ilettik. 13. Cumhurbaşkanının belirlenme süreci 2 Mart’taki toplantının ardından sayın başkanımız daha önce mutabık kaldığımız ilkesel çerçeveyle bir uzlaşı sürecini yürütmüş ve buraya kadar gelmiştir. Başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneriyle millet ittifakına önerisini oluşturmuştur. Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etti. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olma yolunda önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini sayın Kılıçdaroğlu’na da genel başkanımız aktaracaktır. Toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin masadan kalkmasının ardından beş parti olarak devam eden Millet İttifakı’nda, saat 17:00’de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanması bekleniyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.