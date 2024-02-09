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İşte Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen diziler

İşte Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen diziler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Şubat 2024 - 10:38

29 Ocak-4 Şubat 2024 tarihlerinde Netflix Türkiye’de dizi kategorisinde en çok izlenen diziler belli oldu.

İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 1

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 29 Ocak-4 Şubat 2024 haftasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler şöyle…

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 2

1. Kübra (1. Sezon)

Kenar bir mahallede yaşayan kendi halinde bir genç, geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar aldıkça hem bir takipçi kitlesi hem de güçlü düşmanlar edinir.

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 3

2. Griselda

Gerçek olaylardan esinlenen bu kurmaca dizi, Medellín’den kaçıp Miami’de kurduğu uyuşturucu imparatorluğunun “Patroniçe”si hâline gelen Griselda Blanco’nun öyküsünü ekrana taşıyor.

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 4

3. Büyük İskender Nasıl Büyük Oldu?

Uzmanlarla yapılan röportajları canlandırmalarla birleştiren bu belgesel drama, Büyük İskender’in sıra dışı hayatını ve dünyayı fethetme arzusunu gözler önüne seriyor.

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 5

4. Berlin (1. Sezon)

Altın çağını yaşayan Berlin en büyük planlarından birini hayata geçirerek bir gecede 44 milyon avro değerinde mücevher çalmak için Paris’te bir çeteyle bir araya gelir.

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 6

5. Beni Kandıramazsın

Eski bir asker olan Maya, gizlice yerleştirilmiş bir dadı kamerasında öldürüldüğünü sandığı eşini görünce kökeni geçmişe uzanan ölümcül bir komployu keşfeder.

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 7

6. Young Sheldon (1. Sezon)

“The Big Bang Theory”den esinle yaratılan bu dizide dokuz yaşındaki tuhaf dahi Sheldon Cooper liseye başlar ve zekasıyla herkesi şaşkına çevirir.

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 8

7. Doctor Slump

Öğrencilik yıllarında rekabet içinde olan iki parlak doktor, hayatlarının zor bir döneminde şans eseri yeniden bir araya gelir ve beklenmedik şekilde teselliyi birbirlerinde bulur.

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 9

8. Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus

Komedyen Cem Yılmaz hicivsel stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikayeler anlatıyor.

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 10

9. Kuş Uçuşu (2. Sezon)

Deneyimli, idealist bir haberci. “Biri olmaya” can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

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İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler - Sayfa 11

10. Maşa ile Koca Ayı

Bir ormanın yakınında yaşayan neşeli küçük Maşa, eski bir sirk ayısı olan en iyi arkadaşıyla birlikte çok sayıda harika macera yaşar.

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