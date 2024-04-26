Galatasaray’ın Uruguay kalecisi Fernando Muslera’nın milli takımı bıraktığı açıklandı.
Galatasaray’ın 37 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takım kariyerini noktaladı.
Uruguay Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Muslera, Uruguay Milli Futbol Takımı’ndan emekli olduğunu açıkladı. Sana çok teşekkür ediyoruz” denildi.
Federasyonun videolu sosyal medya paylaşımında, Muslera’nın milli takım formasıyla yaptığı kurtarışlar yer alırken, “Sen başardın Nando. Adın, Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi” ifadelerine yer verildi.